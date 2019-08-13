Кредиты и долги довели семейную пару до смертельной драки в Василеостровском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-13T09:53:23+03:00

Житель Петербурга зарезал жену во время ссоры на почве невыплаченных кредитов и долгов Фото: Артем КИЛЬКИН

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Сложный финансовый вопрос может развести любую семью. Устав от постоянный долгов и погрязнув в кредитах, 12 августа, молодая супружеская пара устроила большую ссору на съемной квартире в Санкт-Петербурге. После обмена взаимными претензиями, 26-летний глава семейства взял нож и воткнул его в свою суженную. Успокоившись, он сам позвонил в полицию.

- 12 августа в полицию Василеостровского района поступило заявление от 26-летнего жителя Псковской области, работающего менеджером магазина техники. Он рассказала, что около 23:20 в съемной квартире на улице Вадима Шефнера он поссорился со своей 28-летней женой, руководителем контроля качества коммерческой организации, жительницей Ставропольского края, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Конфликт вспыхнул на тему совместно невыплаченных кредитов и долгов. Поругавшись основательно, супруги не смогли выпустить пар и тогда мужчина схватил нож и нанес им смертельное ранение своей жене.

После звонка в полицию, подозреваемый задержан. Сейчас полиция работает на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU