2019-08-13T10:30:12+03:00
Происшествия

Двух рецидивистов арестовали в Петербурге за ограбления иностранцев

В качестве жертв они выбирали беззащитных туристов
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на иностранцев в ПетербургеПолиция задержала двух подозреваемых в нападении на иностранцев в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в нападениях на иностранцев. По версии следствия, молодые люди промышляли ограблениями туристов, в основном, граждан Восточной Азии. Каждый раз они отбирали у прохожих сумки с личными вещами. Сколько таких было жертв у парней, пытается выяснить следствие.

- Ранее в полицию поступило заявление от 38-летнего гражданина Восточной Азии, который сообщил, что около одиннадцати часов вечера 5 августа на него напали во дворе дома на Измайловском проспекте. Преступники брызнули ему в лицо из газового баллона, похитили рюкзак и скрылись, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

По горячим следам подозреваемых задержали. Оказалось, что это 26 и 27-летний парни, оба ранее уже были судимы. Младший молодой человек прописан в Псковской области. Предыдущие сроки старший парень получил за кражу, а его товарищ представал перед судом за различные преступления.

Во время следствия выяснилось, что эта парочка причастна к аналогичному нападения в Выборгском районе. 10 июня на Выборгской набережной они напали на туриста и украли сумку с деньгами, в которой было около 500 тысяч рублей.

Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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