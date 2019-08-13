2019-08-13T10:51:52+03:00
Происшествия

Под Тихвином грибник спрыгнул с попутного поезда и весь переломался

Травмированного мужчину в шоковом состоянии нашли транспортные полицейские
Петр КИБЕР
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В Ленобласти грибник упал с товарного поезда и едва не погиб.В Ленобласти грибник упал с товарного поезда и едва не погиб.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Попытка проехаться на попутном товарняке едва не стоила жизни жителю Ленинградской области. Пошедший за грибами мужчина решил сократить путь домой и подсел а проходивший мимо поезд. Спрыгнуть он решил прямо на ходу.

- В транспортную полицию поступило сообщение о травмированном мужчине, находящемся недалеко от станции Тихвин Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Управления МВД Росси на Транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Выехавшие на место стражи порядка действительно обнаружили пострадавшего, который лежал между путями. Мужчине оказали первую помощь и отправили в Тихвинскую городскую больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой руки.

Сам пострадавший пояснил, что, выйдя из леса с полной корзинкой грибов, решил доехать до Тихвина на сцепке попутного грузового состава, но не рассчитал сил и, спрыгивая, сильно ударился. Теперь в отношении мужчины заведено административное дело за нарушение правил поведения на транспорте. А полиция еще раз напоминает, что железная дорога - место повышенной опасности и следующий раз все может окончиться куда хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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