2019-08-13T11:19:05+03:00
Дом. Семья

Бульдога-романтика, второй раз за неделю сбежавшего на свидание, разыскивают в Петербурге

На старости лет собака решила обрести семью
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге разыскивают пса Вальтера, сбежавшего на поиски любвиВ Петербурге разыскивают пса Вальтера, сбежавшего на поиски любвиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге французский бульдог по имени Вальтер Вайнерс лайн Вайлио заставляет серьезно понервничать своих хозяев. Меньше чем за неделю пес уже дважды сбегал из дома, но не от плохой жизни, а по зову сердца. Свою суженную собака вновь во вторник, 13 августа, разыскивает где-то в центре города в районе Пяти углов. Там же его пытаются найти расстроенные хозяева.

- Под старость лет пес по кличке Вальтер решил размножаться, и второй раз убежал в открытую дверь, чего за ним раньше не наблюдалось. Во дворе гуляет сучка с течкой, - рассказали несчастные хозяева пса.

Первый побег французский бульдог устроил вечером 8 августа. Уже на следующий день снимки собаки появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Так Вальтера оперативно нашли. Однако он снова сбежал на поиски приключений.

- Вальтер, если ты это читаешь, то возвращайся домой. Тебя любят и ждут, - посоветовали петербуржцы псу.

По всей видимости, сейчас Вальтер гуляет где-то по улицам центра Петербурга. Надеемся, скоро он одумается и вернется домой, возможно, с подружкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Петербурга накопили 432 миллиарда долгов по ипотеке
В Петербурге из-за жалобщиков закрасили граффити, посвященное Би Би Кингу
Я стал здесь мужчиной: Лука Джорджевич попрощался с Петербургом
В Колпино после тройного ДТП с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок
В небе над Сестрорецком заметили мать торнадо - суперячейку
Под Тихвином грибник спрыгнул с попутного поезда и весь переломался
На Обводном канале у маршрутки отвалились колеса
Двух рецидивистов арестовали в Петербурге за ограбления иностранцев
ВАЗ насмерть задавил водителя иномарки после удара самосвала на трассе «Сортавала»
Кредиты и долги довели семейную пару до смертельной драки в Василеостровском районе Петербурга
Три парня напали на мигранта в Выборгском районе, добивали ногами по голове
За утро три автомобиля «намотались» на столбы в Петербурге
Погода 13 августа в Петербурге: Тепло, местами дождь
На КАД в районе Дамбы рыбак скончался под колесами автомобиля своей дочери
«Смерч» над трассой «Сортавала» испугал петербуржцев
В Петербурге снесли автосервис и несколько торговых павильонов
В Ленобласти будут судить бабушку, потерявшую во время пожара внука
«Внимание всем»: В Петербурге завоют сирены и заголосят громкоговорители
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
Жильцы дома Довлатова на улице Рубинштейна выступили против фестиваля памяти писателя
Автор блога о жизни на ферме из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»
Спасатели в Киришском районе третий день тушат свалку
Погибшие от взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудники Росатома награждены Орденами Мужества
«Водоканал» Петербурга подготовился к новым ливням