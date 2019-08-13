Бульдога-романтика, второй раз за неделю сбежавшего на свидание, разыскивают в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-13T11:19:05+03:00

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В Петербурге французский бульдог по имени Вальтер Вайнерс лайн Вайлио заставляет серьезно понервничать своих хозяев. Меньше чем за неделю пес уже дважды сбегал из дома, но не от плохой жизни, а по зову сердца. Свою суженную собака вновь во вторник, 13 августа, разыскивает где-то в центре города в районе Пяти углов. Там же его пытаются найти расстроенные хозяева.

- Под старость лет пес по кличке Вальтер решил размножаться, и второй раз убежал в открытую дверь, чего за ним раньше не наблюдалось. Во дворе гуляет сучка с течкой, - рассказали несчастные хозяева пса.

Первый побег французский бульдог устроил вечером 8 августа. Уже на следующий день снимки собаки появились в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Так Вальтера оперативно нашли. Однако он снова сбежал на поиски приключений.

- Вальтер, если ты это читаешь, то возвращайся домой. Тебя любят и ждут, - посоветовали петербуржцы псу.

По всей видимости, сейчас Вальтер гуляет где-то по улицам центра Петербурга. Надеемся, скоро он одумается и вернется домой, возможно, с подружкой.

ИСТОЧНИК KP.RU