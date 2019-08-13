В Колпино после тройного ДТП с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок
Тройное ДТП произошло утром 13 августа в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На улице Танкистов столкнулись «Фольксваген», «Ауди» и КАМАЗ. В Результате аварии пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.
- Около 7:35 женщина-водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в «Ауди», после чего та столкнулась с КАМАЗом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В «Ауди», за рулем которой также находилась женщина, ехал и маленький ребенок. В результате столкновения обе пострадавшие, а также мальчик были госпитализированы. 41-летний водитель самосвала травм не получил.
По предварительной версии, виновницей произошедшего стала 39-летняя владелица «Фольксвагена», однако точную картину и обстоятельства инцидента установят сотрудники дорожной полиции.
В Колпино при столкновении двух иномарок с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок.Видео: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU