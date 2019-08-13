2019-08-13T11:39:12+03:00
Происшествия

В Колпино после тройного ДТП с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок

Мальчик ехал в машине вместе с мамой, которая также получила травмы [видео]
Петр КИБЕР
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В Колпино в ДТП пострадал 6-летний ребенок.В Колпино в ДТП пострадал 6-летний ребенок.Фото: кадр с видео
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Тройное ДТП произошло утром 13 августа в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На улице Танкистов столкнулись «Фольксваген», «Ауди» и КАМАЗ. В Результате аварии пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.

- Около 7:35 женщина-водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в «Ауди», после чего та столкнулась с КАМАЗом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В «Ауди», за рулем которой также находилась женщина, ехал и маленький ребенок. В результате столкновения обе пострадавшие, а также мальчик были госпитализированы. 41-летний водитель самосвала травм не получил.

По предварительной версии, виновницей произошедшего стала 39-летняя владелица «Фольксвагена», однако точную картину и обстоятельства инцидента установят сотрудники дорожной полиции.

В Колпино при столкновении двух иномарок с КАМАЗом пострадал 6-летний ребенок.Видео: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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