Я стал здесь мужчиной: Лука Джорджевич попрощался с Петербургом
О том, что черногорский футболист «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в столичном «Локомотиве», официально было объявлено 12 августа. Игрок, который в последнее время скитался по арендам, после покупки Малкома стал окончательно не нужен сине-бело-голубым. Но сам Лука не держит зла на Петербург и трогательно попрощался с городом и болельщиками в своем «Инстаграме».
- Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! - написал Джорджевич под фото, где отмечен весь его зенитовский путь.
Нашлись у него добрые слова и для фанатов, которые всегда симпатизировали юному игроку, оказавшемуся в команде в 17-летнем возрасте. - Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провел в этом красивом городе!
ИСТОЧНИК KP.RU