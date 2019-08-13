Я стал здесь мужчиной: Лука Джорджевич попрощался с Петербургом

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-13T11:56:09+03:00

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О том, что черногорский футболист «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в столичном «Локомотиве», официально было объявлено 12 августа. Игрок, который в последнее время скитался по арендам, после покупки Малкома стал окончательно не нужен сине-бело-голубым. Но сам Лука не держит зла на Петербург и трогательно попрощался с городом и болельщиками в своем «Инстаграме».

- Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! - написал Джорджевич под фото, где отмечен весь его зенитовский путь.

Нашлись у него добрые слова и для фанатов, которые всегда симпатизировали юному игроку, оказавшемуся в команде в 17-летнем возрасте. - Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провел в этом красивом городе!

usernameluka Лука Джорджевич трогательно попрощался с Петербургом

ИСТОЧНИК KP.RU