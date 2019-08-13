2019-08-13T13:07:22+03:00
Общество

Жители Петербурга накопили 432 миллиарда долгов по ипотеке

При этом объем кредитования в 2019 году немного снизился
Петр КИБЕР
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Объем ипотечных кредитов в Петербурге снизился, но долги растут...Объем ипотечных кредитов в Петербурге снизился, но долги растут...Фото: Артем КИЛЬКИН
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Обзавестись новым жильем без того, чтобы взять кредит, могут совсем немногие россияне. И петербуржцы тут - не исключение. Весомая часть квартир, как новостроек, так и на вторичном рынке, приобретается в ипотеку. И объем средств, которые горожане должны банкам, все время растет.

- За первые шесть месяцев 2019 года жителям Санкт-Петербурга выдано ипотечных кредитов на 89,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Центробанка России.

И это при том, что количество одобренных и выданных заемов снизилось на 9,7 процента, хотя сумма каждого из них выросла.

А всего, по состоянию на 1 июля 2019 года, жители Северной столицы оказались должны банкам по ипотеке 431,8 миллиарда рублей. Этот показатель вырос за последний период почти на 14 процентов.

При этом средняя ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составляет в Санкт-Петербурге 10,27 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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