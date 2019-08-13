2019-08-13T14:35:08+03:00
Происшествия

Жительницу Ленобласти изнасиловал друг ее пьяного кавалера

После заявления в полицию девушка пропала
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Ленобласти заявила об изнасиловании и пропалаЖительница Ленобласти заявила об изнасиловании и пропалаФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Всеволожского района Ленинградской области разыскивает девушку, которая сообщила о том, что ее изнасиловали. Жительница области рассказала полицейским историю про неудачное свидание и о том, как над ней надругались в ночь на 12 августа. Однако после этого заявления девушка бесследно пропала.

- Жительница Всеволожского района рассказала о том, что познакомилась в интернете с неким молодым человеком и договорилась встретиться с ним в одном из петербургских кафе вечером 11 августа, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На свидание кавалер приехал не один, а со своим приятелем, 30-летним гражданином из Средней Азии, который вел автомобиль «Опель» серого цвета. Компания выпила, расслабилась. После этого девушку должны были отвезти домой, но привезли в дом в деревне Новая Пустошь. Там молодые люди продолжили выпивать и через какое-то время пьяный кавалер уснул.

По словам девушки, после этого 30-летний гражданин ее изнасиловал. Причем, два раза.

Обо всем этом заявительница рассказала полицейским по телефону. Однако когда правоохранители начали проверку, появилась другая проблема: девушка перестала выходит на связь: телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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