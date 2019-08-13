2019-08-13T14:47:25+03:00
Происшествия

16-летняя девушка забеременела после изнасилования

Об этом юная петербурженка узнала после визита к гинекологу
Петр КИБЕР
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Полиция ищет насильника, после встречи с которым забеременела 16-летняя школьница.Полиция ищет насильника, после встречи с которым забеременела 16-летняя школьница.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Выборгского района ищет насильника, который напал на юную жительницу Санкт-Петербурга еще в апреле 2019 года. О преступлении известно стало только сейчас, когда жертва насилия обратилась к врачам. Подозрения девушки были верными - она оказалась беременна.

- Днем 12 августа в детскую поликлинику № 49 самостоятельно обратилась несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения, у которой установили беременность сроком 16 недель, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Учитывая, что речь идет о несовершеннолетнем подростке, то врачи сообщили о случившемся в полицию. При разговоре со стражами порядка девушка заявила, что причиной беременности стал случай насилия, произошедший еще по весне.

По словам потерпевшей, в начале апреля 2019 года у дома 26 по проспекту Художников на нее напал неизвестный мужчина. Почему она сразу не пошла в полицию, девушка не пояснила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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