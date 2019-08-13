2019-08-13T14:59:02+03:00
Происшествия

Из-за драки двух псов в Мурино в больницу увезли человека

Хозяина собаки жестоко избили после схватки животных
Лилия КОЗЛОВА
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В Мурино мужчина попал в больницу после драки двух собакВ Мурино мужчина попал в больницу после драки двух собакФото: Олег РУКАВИЦЫН
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После собачьей перепалки в Мурино в больнице 11 августа с серьезными травмами оказался один из хозяев животного. Раны молодому мужчине нанесли отнюдь не псы, а человек. По всей видимость, от своего питомца он перенял лишь звериную ярость.

- Вечером 11 августа 49-летняя жительница Мурина вместе со своим 27-летним сожителем возвращались с прогулки, и их собака сцепилась с другой собакой прохожего. Между хозяевами началась перепалка. Когда парочка уже заходила домой, парень услышал себе в спину: «Выходи, без собак разберемся», - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Ближе к 11 часам вечера мужчина отправился в магазин и пропал. Когда его 49-летняя сожительница заволновалась, выскочила во двор и увидела, как ее мужчину грузят в машину скорой помощи от дома 76 по улице шоссе в Лаврики.

Несчастного молодого человека доставили в Токсовскую больницу с травмой головы, сотрясением мозга, множественными переломами и ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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