Из-за драки двух псов в Мурино в больницу увезли человека
После собачьей перепалки в Мурино в больнице 11 августа с серьезными травмами оказался один из хозяев животного. Раны молодому мужчине нанесли отнюдь не псы, а человек. По всей видимость, от своего питомца он перенял лишь звериную ярость.
- Вечером 11 августа 49-летняя жительница Мурина вместе со своим 27-летним сожителем возвращались с прогулки, и их собака сцепилась с другой собакой прохожего. Между хозяевами началась перепалка. Когда парочка уже заходила домой, парень услышал себе в спину: «Выходи, без собак разберемся», - пишет АН «Оперативное прикрытие».
Ближе к 11 часам вечера мужчина отправился в магазин и пропал. Когда его 49-летняя сожительница заволновалась, выскочила во двор и увидела, как ее мужчину грузят в машину скорой помощи от дома 76 по улице шоссе в Лаврики.
Несчастного молодого человека доставили в Токсовскую больницу с травмой головы, сотрясением мозга, множественными переломами и ушибами.
ИСТОЧНИК KP.RU