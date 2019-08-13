В аварийных домах на Тележной улице могут открыть гостиницу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-13T15:17:33+03:00

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В Санкт-Петербурге собираются решить судьбу территории и домов 21-29 по Тележной улице. Сейчас администрация Центрального района вместе с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обсуждают варианты того, что можно сделать с аварийными зданиями.

- Конкретного решения по этой улице нет. В любом случае, если это будет любой проект, за исключением социального, например, молодежного центра, то, возможно, власти города привлекут инвестора для реализации нового проекта, - приводит слова главы Центрального района Максима Мейксина газета «Петербургский дневник».

По мнению чиновника, лучше всего эту территорию отдать под гостиницы или хостелы, так как рядом, как раз, находится Московский вокзал.

Напомним, что прошедшей зимой в Петербурге представили новый проект сохранения исторических зданий, однако уже в апреле КГИОП вернул все решения на доработку. Сейчас дом 21 по Тележной улице признан аварийным. В нем никто не живет, а территория здания ограничена.

ИСТОЧНИК KP.RU