Петербуржцы и москвичи больше всех в России любят собирать грибы
Неизвестно, что движет жителями больших городов, но именно петербуржцы и москвичи оказались самыми заядлыми грибниками в России. По 47 процентов жителей столичных мегаполисов любят побродить по лесам в поисках подосиновиков, боровиков и лисичек.
- Сбором грибов и ягод занимается почти половина россиян (48 процентов), причем за последние восемь лет популярность собирательства выросла c 44 процентов (в 2011 году), - сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно статистике, поклонников тихой охоты больше всего среди мужчин среднего и старшего возраста. Причин эксперты не приводят, однако можно предположить, что семейные люди иногда отправляются в лес за тишиной.
А вот их жены предпочитают ждать у очага и обрабатывать добычу - в среднем каждый посетитель леса приносил в корзинке по пять килограммов грибов. А в Сибири и Поволжье - по шесть и семь соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU