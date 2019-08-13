2019-08-13T15:30:55+03:00
Общество

Петербуржцы и москвичи больше всех в России любят собирать грибы

Поклонниками тихой охоты являются 47 процентов жителей обеих столиц
Петр КИБЕР
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Грибной сезон в Петербурге уже в самом разгаре.Грибной сезон в Петербурге уже в самом разгаре.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неизвестно, что движет жителями больших городов, но именно петербуржцы и москвичи оказались самыми заядлыми грибниками в России. По 47 процентов жителей столичных мегаполисов любят побродить по лесам в поисках подосиновиков, боровиков и лисичек.

- Сбором грибов и ягод занимается почти половина россиян (48 процентов), причем за последние восемь лет популярность собирательства выросла c 44 процентов (в 2011 году), - сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно статистике, поклонников тихой охоты больше всего среди мужчин среднего и старшего возраста. Причин эксперты не приводят, однако можно предположить, что семейные люди иногда отправляются в лес за тишиной.

А вот их жены предпочитают ждать у очага и обрабатывать добычу - в среднем каждый посетитель леса приносил в корзинке по пять килограммов грибов. А в Сибири и Поволжье - по шесть и семь соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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