Петербуржцы и москвичи больше всех в России любят собирать грибы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-13T15:30:55+03:00

Грибной сезон в Петербурге уже в самом разгаре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Неизвестно, что движет жителями больших городов, но именно петербуржцы и москвичи оказались самыми заядлыми грибниками в России. По 47 процентов жителей столичных мегаполисов любят побродить по лесам в поисках подосиновиков, боровиков и лисичек.

- Сбором грибов и ягод занимается почти половина россиян (48 процентов), причем за последние восемь лет популярность собирательства выросла c 44 процентов (в 2011 году), - сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно статистике, поклонников тихой охоты больше всего среди мужчин среднего и старшего возраста. Причин эксперты не приводят, однако можно предположить, что семейные люди иногда отправляются в лес за тишиной.

А вот их жены предпочитают ждать у очага и обрабатывать добычу - в среднем каждый посетитель леса приносил в корзинке по пять килограммов грибов. А в Сибири и Поволжье - по шесть и семь соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU