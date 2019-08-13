Петербуржец изнасиловал женщину в лесополосе Невского района

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-13T16:08:52+03:00

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В понедельник, 12 августа, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло преступление: 49-летняя женщина подверглась нападению незнакомого мужчины, который избил и изнасиловал ее. Благодаря бдительности местных жителей, а также быстрому заявлению в полицию, подозреваемого в сексуальном насилии оперативно нашли и задержали.

- По версии следствия, днем 12 августа, в лесополосе напротив дома 10, корпус 1, по улице Джона Рида, неизвестный мужчина напал на 40-летнюю женщину. Он не менее пяти раз ударил ее, а после того, как жертва ослабла, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщили в следственном комитете по Петербургу и Ленобласти.

Женщина выжила после нападения и обратилась в полицию. Там сразу же возбудили уголовное дело, а также приступили к розыску преступника. Спустя несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний мужчина.

Сейчас расследование продолжается и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU