2019-08-13T16:12:15+03:00
Общество

Патриарх Кирилл приедет с визитом в Петербург

18 и 19 августа он проведет два богослужения в Казанском и Спасо-Преображенском соборах города
Петр КИБЕР
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Патриарх Кирилл прибудет с визитом в Петербург.Патриарх Кирилл прибудет с визитом в Петербург.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В конце нынешней-начале следующей недели в Санкт-Петербурге с визитом будет находиться Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В городе на Неве он пробудет два дня и проведет два богослужения в двух храмах.

- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Санкт-Петербургскую епархию 17 - 19 августа, - сообщает пресс-служба епархии.

18 августа Патриарх возглавит Всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе, которое начнется в 18:00, а на следующий день отправится в Спасо-Преображенский собор, в котором когда-то служили его брат и отец.

Здесь, в 10:00 19 августа начнется Божественная литургия, которая отмечает престольный праздник и 265-летие со дня освящения храма.

Надо сказать, что этот Собор никогда не закрывался и был одним из 10 ленинградских храмов, которые действовали во время блокады города в Великую Отечественную войну.

Будет ли Патриарх комментировать скандал с жестоким крещением младенца в Гатчине - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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