Финский залив обмельчал, несмотря на обильные дожди

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-13T16:27:12+03:00

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Удивительное дело: несмотря на то, что все лето в Санкт-Петербурге идут обильные дожди, вода из Финского залива постепенно исчезает. Профессионалы отмечают, что уровень воды опускается и сам по себе залив сильно обмельчал.

- Уровень воды в акватории Финского залива опустился примерно на пять сантиметров, а в Невской губе – на три, - пишет «Мойка78».

И это несмотря на то, что накануне, 12 августа, в Санкт-Петербурге прошел ливень. Да и в ночь на вторник, 13 августа, в городе шел обильный дождь. Как отмечают синоптики, пасмурная погода задержится в Северной столице еще минимум до 15 августа.

Надо отметить, что «Водоканал» уже подготовился к будущим ливням и готов в любой момент отправить дежурные бригады на борьбу с подтоплениями. По опыту этого лета на особом контроле находятся Парашютная улица, Светлановская и Кронштадтская площади.

ИСТОЧНИК KP.RU