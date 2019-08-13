Главгосэкспертиза дала добро на реконструкцию Биржевого моста

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-13T17:37:49+03:00

Ремонт переправы продлится целых три года

Изменить размер текста: A A

Капитальный ремонт Биржевого моста, который своим трехлетним сроком напугал петербуржских автомобилистов, все же состоится. Специалисты Главгосэкспертизы России рассмотрели проект реконструкции переправы и выдали положительное заключение.

- Проектом предусмотрен капитальный ремонт моста. Опоры будут очищены, их гранитная облицовка отреставрирована. Также пройдет реконструкция технических помещений, где расположены подъемные механизмы, - сообщает пресс-служба экспертного ведомства.

Кроме этого во встроенных помещениях оборудуют насосную станцию очистных сооружений сточных вод, отремонтируют помещения русловых опор и приведут в порядок перила и ограждения переправы.

Начнется ремонт Биржевого моста 13 июля 2020 года и закончится лишь 16 апреля 2023 года. Движение на этот период собираются закрыть полностью. А вот как минимизировать трудности для транспорта -вопрос пока открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU