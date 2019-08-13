2019-08-13T18:39:43+03:00
Общество

Россия и Украина - братья:Ракицкий отреагировал на выкрик Дзюбы

Видео с комментарием и надеждой о мире сам Ярослав выложил в «Инстаграме»
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба за словом в карман никогда не полезет.Артем Дзюба за словом в карман никогда не полезет.Фото: Илья СМИРНОВ
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Всем известно, насколько заводной и веселый человек Артем Дзюба. Особенно, если он в хорошем расположении духа.. В порыве озорного веселья он даже помешал дать интервью партнеру по «Зениту» Ярославу Ракицкому, произнеся при этом очень важные для последнего слова.

- Когда-то все это закончится. Вера в мирное небо - подписал отрывок видео, на котором Дзюба кричит «Украина и Россия - братья» сам Ярослав.

Ни для кого не секрет, что Ракицкий - украинец. Родился он в Днепропетровской области, но почти всю карьеру провел в донецком «Шахтере». И события произошедшие в 2014 году, больно отозвались в его сердце.

Клубу пришлось покинуть живущий на полувоенном положении город, а по судьбам людей конфликт на Юго-Востоке Украины прошелся еще жестче. Поэтому надежда на мир - всегда главное пожелание для местных жителей.

Напомним, что сестра Ярослава Ракицкого Дарья работала журналистом на клубном канале «Шахтера», однако недавно уволилась и приехала к брату в Санкт-Петербург. Здесь же живут отец футболиста, а также жена с маленькой дочкой.

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Россия и Украина - братья: Дзюба помешал Ракицкому спокойно дать интервью
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ИСТОЧНИК KP.RU

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