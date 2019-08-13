Россия и Украина - братья:Ракицкий отреагировал на выкрик Дзюбы
Всем известно, насколько заводной и веселый человек Артем Дзюба. Особенно, если он в хорошем расположении духа.. В порыве озорного веселья он даже помешал дать интервью партнеру по «Зениту» Ярославу Ракицкому, произнеся при этом очень важные для последнего слова.
- Когда-то все это закончится. Вера в мирное небо - подписал отрывок видео, на котором Дзюба кричит «Украина и Россия - братья» сам Ярослав.
Ни для кого не секрет, что Ракицкий - украинец. Родился он в Днепропетровской области, но почти всю карьеру провел в донецком «Шахтере». И события произошедшие в 2014 году, больно отозвались в его сердце.
Клубу пришлось покинуть живущий на полувоенном положении город, а по судьбам людей конфликт на Юго-Востоке Украины прошелся еще жестче. Поэтому надежда на мир - всегда главное пожелание для местных жителей.
Напомним, что сестра Ярослава Ракицкого Дарья работала журналистом на клубном канале «Шахтера», однако недавно уволилась и приехала к брату в Санкт-Петербург. Здесь же живут отец футболиста, а также жена с маленькой дочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU