2019-08-13T18:57:42+03:00
Общество

Вандалы продолжают курочить недавно отреставрированный Банковский мост

Петр КИБЕР
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Сначала шарики на перилах просто ободрали, а теперь и украли.Сначала шарики на перилах просто ободрали, а теперь и украли.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Банковский мост, который лишь недавно открыли после почти трехгодичной реставрации, вновь пострадал от рук вандалов. Если поначалу люди просто обдирали позолоту с перил и фигур крылатых грифонов, то теперь начали отламывать детали на память.

- С ограждения переправы пропали позолоченные шарики, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Пока неизвестно, сколько именно деталей исчезло, но тенденция в любом случае настораживает и огорчает.

Напомним, что Банковский мост торжественно открыли после реставрации 19 июня нынешнего года в присутствии высшего руководства города и почетных гостей. Однако уже через неделю позолота с декоративных деталей начала слезать «благодаря» туристам и горожанам, облепившим переправу ряди красивых селфи.

Теперь, судя по всему, на мосту придется выставлять охрану и начинать ремонт по новой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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