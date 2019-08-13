Вандалы продолжают курочить недавно отреставрированный Банковский мост

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-13T18:57:42+03:00

Сначала шарики на перилах просто ободрали, а теперь и украли. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Банковский мост, который лишь недавно открыли после почти трехгодичной реставрации, вновь пострадал от рук вандалов. Если поначалу люди просто обдирали позолоту с перил и фигур крылатых грифонов, то теперь начали отламывать детали на память.

- С ограждения переправы пропали позолоченные шарики, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Пока неизвестно, сколько именно деталей исчезло, но тенденция в любом случае настораживает и огорчает.

Напомним, что Банковский мост торжественно открыли после реставрации 19 июня нынешнего года в присутствии высшего руководства города и почетных гостей. Однако уже через неделю позолота с декоративных деталей начала слезать «благодаря» туристам и горожанам, облепившим переправу ряди красивых селфи.

Теперь, судя по всему, на мосту придется выставлять охрану и начинать ремонт по новой.

ИСТОЧНИК KP.RU