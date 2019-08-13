Вандалы продолжают курочить недавно отреставрированный Банковский мост
Банковский мост, который лишь недавно открыли после почти трехгодичной реставрации, вновь пострадал от рук вандалов. Если поначалу люди просто обдирали позолоту с перил и фигур крылатых грифонов, то теперь начали отламывать детали на память.
- С ограждения переправы пропали позолоченные шарики, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».
Пока неизвестно, сколько именно деталей исчезло, но тенденция в любом случае настораживает и огорчает.
Напомним, что Банковский мост торжественно открыли после реставрации 19 июня нынешнего года в присутствии высшего руководства города и почетных гостей. Однако уже через неделю позолота с декоративных деталей начала слезать «благодаря» туристам и горожанам, облепившим переправу ряди красивых селфи.
Теперь, судя по всему, на мосту придется выставлять охрану и начинать ремонт по новой.
ИСТОЧНИК KP.RU