2019-08-13T20:32:50+03:00
Общество

«Важный ориентир»: К 300-летию маяка Толбухин создали почтовую марку

Тираж ограниченный - 180 тысяч экземпляров
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Дизайн разработала художница Ольга Шушлебина. Фото: rossvyaz.ru.Дизайн разработала художница Ольга Шушлебина. Фото: rossvyaz.ru.
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Новые красочные марки появились в почтовых отделениях утром 13 августа. Их посвятили 300-летию одного из старейших маяков России - Толбухин. Башню и дом караульной службы изобразили на фоне карты и розы ветров. Дизайн разработала художник филателистической продукции Ольга Шушлебина.

- Маяк Толбухин установлен на искусственном острове на оконечности Котлинской косы, отходящей к северо-западу от острова Котлин. Его возведение началось в 1719 году по приказу Петра I, - рассказывают в Федеральном агентстве связи. – Это важный ориентир в этой части Финского залива. Его свет виден на расстоянии 19 миль. На траверзе маяка начинается Большой Кронштадтский рейд. Маяк Толбухин включен как памятник во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Также изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Петербурга. Филателистам стоит поторопиться, чтобы пополнить свою коллекцию изображением маяка. Всего в тираж выпустили 180 тысяч марок. Ее номинал – 32 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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