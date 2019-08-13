2019-08-13T21:59:25+03:00
Происшествия

«Возвращать не собирался»: Петербуржец набрал займов у друзей и партнеров на 100 миллионов рублей

Теперь на мужчину завели уголовное дело
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мужчину обвиняют в мошенничестве.Мужчину обвиняют в мошенничестве.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Голь на выдумку хитра. В очередной раз это доказал петербуржец, который выманил у знакомых больше 100 миллионов рублей. Правда, чтобы накопить такой долг, ему потребовалось почти десять лет.

Как рассказали в прокуратуре Кировского района, мужчина обращался с просьбой занять деньжат к друзьям и партнерам. Неизвестно, какие золотые горы он им обещал, но факт остается фактом. На его постоянно появлялись кругленькие суммы.

- При этом возвращать деньги он не собирался, - уточнили в прокуратуре Кировского района Петербурга. - Вводя в заблуждение друзей о своих планах, он лишь небольшими частями возвращал долг потерпевшим.

В итоге терпение сердобольных товарищей лопнуло. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Его обвиняют в девяти эпизодах преступлений по статье «мошенничество в особо крупном размере». Свою вину мужчина не признал.

- Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве. - Максимальное наказание, предусмотренное в таком случае - лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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