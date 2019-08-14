2019-08-14T00:09:29+03:00
Общество

В Ленинградской области построят завод по производству электрооборудования

Возведение комплекса обойдется в 350 миллионов рублей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Церемония закладки первого камня. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.Церемония закладки первого камня. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.
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В Ленинградской области началось строительство завода российско-чешской компании «Хакель». Расположится он на территории индустриального парка «Гринстейт» в Ломоносовском районе. 13 августа там состоялась торжественная церемония закладки первого камня будущего производственного комплекса. Как уточнили в правительстве Ленинградской области, предприятие будет производить устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), молниезащитные и другие приборы.

В строительство нового завода компания вложит 350 млн рублей. Комплекс расположится на территории в 11 тысяч «квадратов». На предприятии создадут около 200 рабочих мест. Предполагается, что проект будет реализован уже в 2020 году.

СПРАВКА «КП»

Компания «Хакель» основана в 2002 в Петербурге как официальный представитель чешского производителя электротехнической продукции Hakel. В 2007 году "Хакель" создала собственный центр для разработки продукции. С 2013 года компания стала со 100% российским участием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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