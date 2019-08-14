2019-08-14T08:01:56+03:00
Общество

Погода 14 августа в Петербурге: Тепло и облачно

Зонт с собой можно сегодня не брать
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге 14 августа тепло и легкий дождьВ Петербурге 14 августа тепло и легкий дождьФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью на сонный Санкт-Петербург опустился легкий туман, который рассеялся с первыми лучами утреннего солнца. В среду, 14 августа, в Северной столице ожидается хорошая, теплая погода, облачно, но с прояснениями. Температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсия, а слабый ветерок освежит влажную духоту.

- В ночь на 14 августа в Северной столице температура воздуха держалась на уровне плюс 13-15 градусов выше нуля, днем распогодится до плюс 20-22 градусов по Цельсия. Днем по всему городу пройдет легкий небольшой дождь, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Теплая погода с температурой около 20 градусов продержится до конца рабочей недели. В четверг, 15 августа, синоптики обещают плюс 18-20, к пятнице потеплеет на пару градусов – плюс 19-21.

Лето заканчивается, но жары в августе так и не предвидится. Поэтому остается надеяться только на бабье лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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