2019-08-14T08:30:44+03:00
Происшествия

Пьяный гонщик, уходя от полицейской погони, врезался в решетку Румянцевского сада

От удара машина подскочила и перевернулась в воздухе
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный водитель, уходя от полиции, врезался в ограду сада в Петербурге и перевернул машинуПьяный водитель, уходя от полиции, врезался в ограду сада в Петербурге и перевернул машинуФото: СОЦСЕТИ
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Ранним утром в среду, 14 августа, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошла полицейская погоня по всем канонам боевика. Пьяный мужчина на «Хундай Солярис» пытался уйти от сотрудников ОГИБДД, но впопыхах и алкогольном адреналине не справился с управлением и остановился в решетку Румянцевского сада.

- Около пяти часов утра в среду, 14 августа, сотрудники ОГИБДД по Центральному району попытались остановить автомобиль «Хундай Солярис» на Дворцовом проезде, так как его водитель выглядел подозрительно. Однако требование стражей правопорядка автомобилист не выполнил и попытался скрыться, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Петербурга.

Правоохранители бросились в погоню. Виляя по дороге, уезжая от патрульной машины, водитель «Хундай» не справился с управлением, наехал на поребрик, от чего на скорости машина подлетела в воздух, сделала кульбит и врезалась в ограду Румянцевского сада.

Правоохранители вытащили водителя из машины. От него сильно пахло алкоголем, водительского удостоверения сотрудники ОГИБДД найти у него не смогли.

В итоге – машина в дребезги, сам водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личность пьяного гонщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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