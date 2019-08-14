2019-08-14T10:24:25+03:00
Общество

Чтобы уехать по работе за границу, житель Тихвина заплатил почти полмиллиона рублей долга

До этого истребовать непогашенные кредиты в банках с мужчины не получалось
Петр КИБЕР
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476 тысяч рублей долга заплатил житель Тихвина, чтобы уехать на работу за границу.476 тысяч рублей долга заплатил житель Тихвина, чтобы уехать на работу за границу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Долг зовет. Судебные приставы из Ленинградской области сумели заставить жителя Тихвина погасить кредиты почти на полмиллиона рублей. Для этого пришлось наложить запрет на выезд за границу. Лишь эта мера оказалась действенной.

- Сумма задолженности перед различными банками составляла 476 тысяч рублей. Добровольно гасить ее гражданин отказался. В отношении него был наложен запрет на перерегистрацию автомобилей, а с банковского счета списывались средства в счет долга, - сообщает пресс-служба областного Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Впрочем, вернуть деньги это помогало слабо. Но в один прекрасный момент должник устроился на новую работу, которая предполагала командировки за границу. Вот тут запрет на выезд сработал в полной мере. Чтобы не лишиться хорошей должности, тихвинец разом оплатил и все долги и судебные сборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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