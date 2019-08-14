После чашечки кофе с кавалером петербурженка очнулась без памяти и ювелирных украшений

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-14T12:34:57+03:00

Петербурженка осталась без денег и ювелирных украшений после чашечки кофе с незнакомцем Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Санкт-Петербурга осталась без сумки, денег и ювелирных изделий после случайной встречи с мужчиной в одном из кафе города. Как стало известно в среду, 14 августа, кавалер-незнакомец предложил даме и ее подруге выпить по чашечке кофе, однако, как только женщины сели в машину к мужчине, память их пропала.

- Во вторник, 13 августа, в полицию Невского района обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что с 3 до 6 часов утра 4 августа у нее пропали ювелирные изделия и сумка с деньгами, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Женщина рассказала, что в ту ночь отдыхала с подругой в кафе на улице Тельмана. К ним подошел незнакомый мужчина, завел милую беседу и предложил подвезти куда-нибудь дам, заодно угостить кофе. Веселые петербурженки согласились и сели в машину к новоявленному кавалеру.

Далее, по словам заявительницы, она ничего не помнит. Как осталась без сумки и украшений, вспомнить тоже не может. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU