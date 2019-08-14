2019-08-14T10:42:51+03:00
Общество

За неделю рыбакам в Ленобласти выписали штрафов на 100 тысяч

Нарушители лишились незаконных средств лова и лодки
Петр КИБЕР
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За неделю рыболовам в Ленобласти выписали 100 тысяч рублей штрафов.За неделю рыболовам в Ленобласти выписали 100 тысяч рублей штрафов.Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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Не вся рыбалка - рыбалка. Некоторую сотрудники Рыбнадзора могут посчитать браконьерством. особенно, если ловить сетями или же охотиться за рыбкой, которая идет на нерест. За все положено свое наказание. Обычно - штраф.

- За неделю, с 5 по 11 августа, инспекторами было выявлено 31 административное нарушение, за которые наложено штрафов на сумму в 103 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба отдела госконтроля рыбоохраны Северо-Западного управления Росрыболовства по Петербургу и Ленобласти.

У рыбаков-нарушителей за этот же период удалось взыскать почти на 60 тысяч рублей штрафов (еще 43 тысячи любители ловли остались должны государству). Кроме этого у рыболовов изъяли одно транспортное средство - лодку, а также 42 незаконных орудия лова - сети и прочее.

В Росрыболовстве еще раз напоминают о необходимости соблюдать правила и беречь родную природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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