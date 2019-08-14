2019-08-14T12:31:10+03:00
Общество

Метрополитен Петербурга перестали закрывать на проверку бесхозных предметов

Почему пассажиров перестали предупреждать о потенциальной опасности
Лилия КОЗЛОВА
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Почему петербуржцев перестали предупреждать о закрытии метро на проверкуПочему петербуржцев перестали предупреждать о закрытии метро на проверкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Уже чуть больше месяца Петербургский метрополитен не предупреждает пассажиров о временном закрытии очередной станции на проверку из-за обнаружения бесхозного предмета. Раньше оповещения об этом приходили в Telegram-канал подземки. Но сейчас петербуржцы озадачены: неужели забытых сумок стало меньше. Оказалось, что дело совсем в другом.

- Подземке разрешили самостоятельно обследовать подозрительные находки и принимать решение об их опасности. Информация каждый раз передается руководителю дежурной смены. С помощью камер наблюдения изучается то, как подозрительный предмет оказался на платформе или в вагоне поезда, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУПа.

Благодаря тому, что станцию теперь не закрывают каждый раз, пассажиры не ругаются на неудобства, а метрополитен тратит меньше денег на простои. Так, за 2017 год в метро Петербурга было забыто более 7 тысяч различных вещей, более 3 тысяч таких находок привели к остановке работы станции, которая обходится подземке в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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