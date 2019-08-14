2019-08-14T11:14:25+03:00
Общество

Петербуржцам предложили самим определить маршруты общественного транспорта

«Организатор перевозок» опубликовал карту, на которой можно увидеть все автобусы, троллейбусы и трамваи
Петр КИБЕР
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Петербуржцам предложили обсудить маршруты общественного транспорта.Петербуржцам предложили обсудить маршруты общественного транспорта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург готовится к переходу на новую систему общественного транспорта. Маршрутки, как устаревший и не самый удобный, по мнению чиновников, вид перевозок должны исчезнуть, а их место займут современные автобусы, троллейбусы и трамваи. Чтобы маршрутная сеть устраивала всех жителей города, именно к ним и обратились с вопросом.

- Уважаемые пассажиры! Наземный транспорт Санкт-Петербурга готовится к переходу на современную систему обслуживания. Предлагаем ознакомиться с маршрутами и прислать свои предложения, - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок».

На сайте организации опубликована карта, на которой обозначены все маршруты общественного транспорта в городе. Их можно посмотреть отдельно или же все вместе, чтобы понимать общую картину. Наверняка каждый житель Северной столицы знает свой район лучше, чем кто-либо другой, поэтому именно от горожан ждут предложений по изменению маршрутной сети.

Напомним, недавно петербуцржцам предложили выбрать цвет общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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