В Сестрорецке построили долгожданный роддом
Уже вскоре жители, а главное жительницы Курортного района Санкт-Петербурга получат долгожданный подарок. После многолетних обещаний и не менее многолетней стройки в Сестрорецке откроется родильный дом.
- Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил итоговую проверку построенного родильного дома в Сестрорецке на пересечении улицы Пограничников и набережной реки Сестры, - сообщает пресс-служба Смольного.
В только что построенных корпусах есть стационар и отделение восстановительного лечения. Роддом рассчитан на 72 роженицы и оснащен всем необходимым: операционными, а также палатами интенсивной терапии для мам и новорожденных.
Надо сказать, что появления нового роддома после закрытия старого, в Сестрорецке ждали 30 лет. Все это время будущих мам возили за десятки километров в Кронштадт ли Петербург. Но теперь все изменится. Экспертиза дала одобрение на ввод медучреждения, оно откроется уже в конце нынешнего года.
ИСТОЧНИК KP.RU