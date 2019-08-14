2019-08-14T11:30:19+03:00
Общество

В Сестрорецке построили долгожданный роддом

Долгих 30 лет будущим мамам Курортного района приходилось рожать в Кронштадте или Петербурге
Петр КИБЕР
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В Сестрорецке построили новый роддом. Фото: gov.spb.ruВ Сестрорецке построили новый роддом. Фото: gov.spb.ru
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Уже вскоре жители, а главное жительницы Курортного района Санкт-Петербурга получат долгожданный подарок. После многолетних обещаний и не менее многолетней стройки в Сестрорецке откроется родильный дом.

- Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил итоговую проверку построенного родильного дома в Сестрорецке на пересечении улицы Пограничников и набережной реки Сестры, - сообщает пресс-служба Смольного.

В только что построенных корпусах есть стационар и отделение восстановительного лечения. Роддом рассчитан на 72 роженицы и оснащен всем необходимым: операционными, а также палатами интенсивной терапии для мам и новорожденных.

Надо сказать, что появления нового роддома после закрытия старого, в Сестрорецке ждали 30 лет. Все это время будущих мам возили за десятки километров в Кронштадт ли Петербург. Но теперь все изменится. Экспертиза дала одобрение на ввод медучреждения, оно откроется уже в конце нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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