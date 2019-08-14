2019-08-14T12:22:11+03:00
Спорт

Дзюба хочет стать тренером по окончании футбольной карьеры

Но если не получится, любимчик «Зенита» готов пойти на телевидение
Лилия КОЗЛОВА
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Артем Дзюба заявил, что хочет стать тренером после футбольной карьерыАртем Дзюба заявил, что хочет стать тренером после футбольной карьерыФото: Артем КИЛЬКИН
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Самый популярный игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба заявил, что по окончанию футбольной карьеры собирается стать тренером. Однако если не получится, то его вполне устроит карьера телеведущего какого-нибудь развлекательного, юмористического шоу. О своих планах форвард рассказал в интервью на YouTube-канале «Рашен Football».

- После карьеры у меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на телек, потому что я там устрою такой пожар для всех, вести какую-то юмористическую программу. Но я более склоняюсь попробовать себя тренером, - рассказал Дзюба.

Также футболист рассказал, что любит Петербург из-за отсутствия жутких пробок как в Москве. Кроме того, он отметил, что погода в городе на Неве ничем не уступает столице: «Солнышко, настоящее Майами», - прищурившись проговорил Дзюба.

Артем Дзюба стал одним из самых популярных игроков «Зенита», его любят фанаты, а также дети. Летом форвард сине-бело-голубых был признан «настоящим мужиком» и стал обладателем «золотых яиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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