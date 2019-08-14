Дзюба хочет стать тренером по окончании футбольной карьеры
Самый популярный игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба заявил, что по окончанию футбольной карьеры собирается стать тренером. Однако если не получится, то его вполне устроит карьера телеведущего какого-нибудь развлекательного, юмористического шоу. О своих планах форвард рассказал в интервью на YouTube-канале «Рашен Football».
- После карьеры у меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на телек, потому что я там устрою такой пожар для всех, вести какую-то юмористическую программу. Но я более склоняюсь попробовать себя тренером, - рассказал Дзюба.
Также футболист рассказал, что любит Петербург из-за отсутствия жутких пробок как в Москве. Кроме того, он отметил, что погода в городе на Неве ничем не уступает столице: «Солнышко, настоящее Майами», - прищурившись проговорил Дзюба.
Артем Дзюба стал одним из самых популярных игроков «Зенита», его любят фанаты, а также дети. Летом форвард сине-бело-голубых был признан «настоящим мужиком» и стал обладателем «золотых яиц».
ИСТОЧНИК KP.RU