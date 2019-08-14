Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым
Пулковская обсерватория, споры о судьбе которой не утихают последние годы, все же перенесет часть наблюдений в Крым. На закрытия главной базы в Петербурге это не означает.
- Мы будем использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. Это те исследования, которые раньше велись на Пулковской площадке, - заявил на пресс-конференции в центре ТАСС директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов.
Причины такого решения просты: в Крыму лучшие условия для наблюдения, к тому же там нет сильной засветки от города, которая присутствует в Петербурге.
А что касается самой Пулковской обсерватории, то ее закрывать никто не собирается. Главный инструмент петербургской обсерватории - 26-дюймовый рефрактор, самый большой в Европе, будет работать до тех пор «пока сильно не сломается».
Напомним, что Пулковская обсерватория - одна из старейших в России. Она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. В последнее время поблизости ведется активное жилое строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU