2019-08-14T11:46:32+03:00
Общество

Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым

На полуострове лучше и удобнее смотреть на звезды
Петр КИБЕР
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Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдений в Крым.Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдений в Крым.Фото: Александр ГЛУЗ
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Пулковская обсерватория, споры о судьбе которой не утихают последние годы, все же перенесет часть наблюдений в Крым. На закрытия главной базы в Петербурге это не означает.

- Мы будем использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. Это те исследования, которые раньше велись на Пулковской площадке, - заявил на пресс-конференции в центре ТАСС директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов.

Причины такого решения просты: в Крыму лучшие условия для наблюдения, к тому же там нет сильной засветки от города, которая присутствует в Петербурге.

А что касается самой Пулковской обсерватории, то ее закрывать никто не собирается. Главный инструмент петербургской обсерватории - 26-дюймовый рефрактор, самый большой в Европе, будет работать до тех пор «пока сильно не сломается».

Напомним, что Пулковская обсерватория - одна из старейших в России. Она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. В последнее время поблизости ведется активное жилое строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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