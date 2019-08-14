2019-08-14T12:19:23+03:00
Происшествия

Две «медсестры» измерили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублей

«Медики» сами заявились в квартиру пожилой женщины и предложили проверить здоровье
Лилия КОЗЛОВА
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Две "медсестры" померили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублейДве "медсестры" померили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге пожилая жительница Васильевского острова стала жертвой «платной медицины», которая оказалась ей совсем не по карману. За простое измерение давление женщина «заплатила» 1,6 миллиона рублей. О таком высоком прайсе пенсионерка узнала только после того, как «медсестры», пришедшие к ней в квартиру, ушли.

- Две неизвестные женщины позвонили в квартиру 88-летней пенсионерки, проживающей в доме на Наличной улице. Пожилая женщина открыла дверь, незваные гостьи представились медсестрами, чем быстро усыпили бдительность пенсионерки, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

«Медсестры» зашли в дом и сказали, что должны изменить старушке давление. Женщина согласилась. Когда все медицинские процедуры были закончены, «медики» ушли. Но оказалось, что вместе с их уходом пропали сбережения пенсионерки – 1,6 миллиона рублей. Слишком высокая плата за «бесплатную» медицину.

Сейчас проводится проверка, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и розыске «медсестер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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