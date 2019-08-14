2019-08-14T12:59:40+03:00
Общество

Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты

Находки были сделаны Саянской археологической экспедицией летом прошлого года
Петр КИБЕР
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Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты.Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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Археология - интереснейшая наука. Она дает возможность погрузиться в те времена, о которых люди лишь предполагают. есть песни, сказания, но точной истории не знает никто. А раскопки дают возможность прикоснуться к вещам, которые держали в руках жившие тысячи лет назад предки. Множество таких артефактов петербургские ученые обнаружили в Хакасии.

- Петербургские археологи из Саянской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН передали коллекцию из 44 артефактов хакасскому музею имени Кызласова, - пишут «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Среди предметов обихода скифов, а в месте раскопок обитали именно они, были обнаружены бронзовые ножи, украшения, бляшки, а также изделия из керамики ранней скифской эпохи.

Все артефакты удалось найти при раскопках объектов археологического наследия «Одиночный курган Хызыл Салда 11» и «Одиночный курган Хызыл Салда 12» в 2018 году. С того момента все предметы были тщательно изучены, описаны и переданы на постоянное хранение в местный музей. Теперь увидеть наследие предков может любой житель и гость Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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