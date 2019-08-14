2019-08-14T13:18:40+03:00
Происшествия

У жителя Вырицы изъяли несколько винтовок, 100 патронов и килограмм наркотиков

Зачем ему весь этот арсенал и запрещенные вещества, теперь мужчина объясняет полицейским
Петр КИБЕР
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Полицейские нашли кило наркотиков и арсенал оружия у жителя Вырицы.Полицейские нашли кило наркотиков и арсенал оружия у жителя Вырицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Успешную операцию провели в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области петербургские полицейские. В частном доме у местного жителя были найдены в приличном объеме наркотики и небольшой арсенал оружия.

- Полицейскими были обнаружены и изъяты предметы, похожие на винтовки, а также свыше 100 патронов и предмет, похожий на боеприпас, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме этого в запасниках у 27-летнего владельца дома хранились четверть грамма гашиша и около одного килограмма метамфетамина.

Все оружие и наркотики направлено на экспертизу, а владелец запрещенных предметов задержан до избрания ему меры пресечения. Если оружие окажется боевым, а наркотики настоящими, то жителю Ленобласти грозит немалый срок за решеткой. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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