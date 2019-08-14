2019-08-14T13:57:46+03:00
Общество

В Петербурге будут строже следить за грязными грузовиками со строек

Нескольким организациям уже выписали приличные штрафы
Петр КИБЕР
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Власти города будут тщательнее следить за грязными грузовиками.Власти города будут тщательнее следить за грязными грузовиками.Фото: "КП" Архив
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Власти Петербурга намерены усилить контроль за грязными машинами на улицах города. Но простым автовладельцам, тщетно пытающимся отмыть «ласточек» в осенне-весеннюю слякоть, пугаться рано, ведь речь идет о грузовиках. В особенности со строек.

- Специалисты Государственной административно-технической инспекции «ГАТИ) и Комитета по благоустройству начали проводить совместный мониторинг по выявлению фактов загрязнения городской территории, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

За последнее время инспектора успели объехать 49 объектов в Василеостровском, Петроградском, Красногвардейском, Невском, Московском и Фрунзенском районах и в 19 случаях были выписаны штрафы.

В основном проблема касается строек, объектов благоустройства и закрытых территорий, где нет нормального асфальта. Оттуда на своих колесах грузовики вывозят грязь, которая ровным слоем размазывается по городским дорогам.

В ГАТИ напоминают, что за такой, казалось бы мелкий проступок, предусмотрев весьма весомый штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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