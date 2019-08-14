В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-14T14:26:06+03:00

Монумент в честь великой актрисы установили во дворе на проспекте Сизова

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Небольшой, но милый памятник, в честь великой русской и советской актрисы Фаины Раневской неожиданно появился в Приморском районе Петербурга. Во дворе на проспекте Сизова, после благоустройства обновили площадку и заодно установили небольшой мемориал в часть артистки.

- Рядом с гимназией номер 42 установили милую скульптуру замечательной актрисы Фаины Раневской с одной из ее крылатых фраз «Все сбудется, стоит только расхотеть...», - пишет паблик «Приморский район/Онлайн».

Монумент изображает саму Раневскую, сидящую на скамеечке.

Как пояснили в администрации Приморского района газете «Петербургский дневник», появление памятника - заслуга муниципального образования «Озеро Долгое». Именно здесь разработали проект благоустройства.

А что касается Фаины Раневской, то появилась она здесь по случаю Года театра, отмечающегося сейчас в России.

ИСТОЧНИК KP.RU