В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской
Небольшой, но милый памятник, в честь великой русской и советской актрисы Фаины Раневской неожиданно появился в Приморском районе Петербурга. Во дворе на проспекте Сизова, после благоустройства обновили площадку и заодно установили небольшой мемориал в часть артистки.
- Рядом с гимназией номер 42 установили милую скульптуру замечательной актрисы Фаины Раневской с одной из ее крылатых фраз «Все сбудется, стоит только расхотеть...», - пишет паблик «Приморский район/Онлайн».
Монумент изображает саму Раневскую, сидящую на скамеечке.
Как пояснили в администрации Приморского района газете «Петербургский дневник», появление памятника - заслуга муниципального образования «Озеро Долгое». Именно здесь разработали проект благоустройства.
А что касается Фаины Раневской, то появилась она здесь по случаю Года театра, отмечающегося сейчас в России.
ИСТОЧНИК KP.RU