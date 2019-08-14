2019-08-14T14:28:33+03:00
Общество

Петербуржцы бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с запертыми внутри кошками

Животные ютятся в душных переносках без воды [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с кошками внутриЖители Петербурга бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с кошками внутриФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге бьют тревогу из-за несчастных кошек, запертых в автомобиле на Витебском проспекте. Местные жители обратили внимание на машину, припаркованную с самой ночи 14 августа на солнечной стороне возле дома 75. Заднее сиденье салона завалено переносками, внутри которых ютятся несчастные кошки без воды и еды.

- От этого можно умереть. На месте свидетеля, вызвал бы полицию, сказав, что жестокое обращение с животными. Градусник на солнце сейчас показывает 32 градуса, значит, в машине душный парник, - посоветовал в сети петербуржец.

Машина с животными стоит на солнце с самой ночи Фото: СОЦСЕТИ

Машина с животными стоит на солнце с самой ночиФото: СОЦСЕТИ

Автомобиль, в котором сидят кошки, петербуржцы узнали по переноскам, на которых была написана фамилия, по всей видимости, хозяина. Со слов горожан, машина принадлежит некому петербуржцу, вокруг которого в интернете ходит дурная слава, как «черного передержщика». Якобы он берет на время котов у людей, которые уезжаю в отпуск, берет с них плату за обустройство животных, прививки, глистогонки, лечение, но чеки и отчет не предоставляет. Возможно, средства оставляет себе.

Сейчас горожане решают, что делать с животными и собираются вызвать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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