2019-08-14T15:08:10+03:00
Происшествия

59-летний житель Луги после ссоры застрелил молодого собутыльника

Трагедия произошла 12 августа в городе Кириши
Петр КИБЕР
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В Киришах избитый собутыльником мужчина застрелил молодого приятеля.В Киришах избитый собутыльником мужчина застрелил молодого приятеля.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Киришский следственный отдел областного управления СК России возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который после ссоры расстрелял своего знакомого. Катализатором трагедии как всегда стала водка.

- По версии следствия, 12 августа 2019 года, в городе Кириши оба мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья возник конфликт и молодой мужчина избил своего более возрастного приятеля, - сообщает пресс-служба Управления СК России по Ленинградской области.

Обиженный не стал просто так терпеть насилия и ушел домой. Но не просто так, а за ружьем. Вернувшись, он с порога выстрелил в обидчика. Заряд попал молодому человеку в грудь. Неизвестно, кто вызвал скорую помощь, но раненного едва успели довезти до больницы, где он вскоре умер.

По горячим следам стрелок был задержан полицейскими, а спустя два дня в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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