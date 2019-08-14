2019-08-14T15:31:31+03:00
Происшествия

На проспекте Народного Ополчения горят павильоны с автотоварами

Пожар тушат по повышенному рангу [видео]
Петр КИБЕР
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На проспекте Нардного Ополчения полыхают торговые ряды. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Нардного Ополчения полыхают торговые ряды. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезный пожар возник днем 14 августа на проспекте Народного Ополчения. В доме номер 28, где расположены павильоны с автозапчастями и сопутствующими товарами вспыхнул огонь. Учитывая, что хранилось на складах, пламя распространилось моментально и охватило большую площадь.

- В 13:52 поступило сообщение о пожаре. В 14:04 прибытие первого пожарно-спасательного подразделения. В 14:09 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг пожара номер 1БИС, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сначала на месте работали 6 единиц техники и 24 огнеборца, но вскоре пожар распространился с 60 до 400 квадратных метров и стало понятно, что легко не будет.

Уже в 14:44 ранг ЧП был повышен до второго, а группировка пожарных увеличена до 85 человек и 21 единицы техники. Также на место прибыла лаборатория за контролем уровня загрязнений в воздухе. Тушение пожара продолжается.

Пожар на проспекте Народного Ополчения в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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