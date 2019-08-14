Около 2,4 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на отдых детей в лагерях

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-14T15:44:43+03:00

Более 160 тысяч школьников смогут весело и спортивно провести каникулы в 2019 году

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Дети, как известно, будущее. Поэтому активному отдыху и здоровому развитию молодого поколения уделяется много внимания. Так, 14 августа, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отправился в лагеря отдыха для детей из Северной столицы, чтобы узнать, как проводят остаток летних каникул школьники.

- Дети хорошо отдыхают тогда, когда хорошо работают взрослые, - отметил председатель ЗакСа.

Макаров посетил загородную базу ГБДОУ № 93 и в детский оздоровительный лагерь «Возрождение» – структурное подразделение ГБОУ СОШ № 91, расположенные в поселке Рощино Ленинградской области. Осмотрев жилые помещения для ребят и персонала, спортивные объекты и пищеблоки, а также пообщавшись с воспитанниками, председатель поблагодарил администрацию лагерей за прекрасные условия детского отдыха.

Также глава ЗакСа отметил, что необходимо сделать все, чтобы у детей были лучшие спортивные и игровые площадки, а также безопасность на высшем уровне. Макаров отметил, что в 2019 году будет организован отдых более 160 тысяч петербургских детей. На эти цели в бюджете предусмотрено около 2,4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU