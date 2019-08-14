2019-08-14T15:44:43+03:00
Общество

Около 2,4 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на отдых детей в лагерях

Более 160 тысяч школьников смогут весело и спортивно провести каникулы в 2019 году
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На развитие отдыха в детских лагерях Петербурга потратят 2,4 миллиардов рублейНа развитие отдыха в детских лагерях Петербурга потратят 2,4 миллиардов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дети, как известно, будущее. Поэтому активному отдыху и здоровому развитию молодого поколения уделяется много внимания. Так, 14 августа, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отправился в лагеря отдыха для детей из Северной столицы, чтобы узнать, как проводят остаток летних каникул школьники.

- Дети хорошо отдыхают тогда, когда хорошо работают взрослые, - отметил председатель ЗакСа.

Макаров посетил загородную базу ГБДОУ № 93 и в детский оздоровительный лагерь «Возрождение» – структурное подразделение ГБОУ СОШ № 91, расположенные в поселке Рощино Ленинградской области. Осмотрев жилые помещения для ребят и персонала, спортивные объекты и пищеблоки, а также пообщавшись с воспитанниками, председатель поблагодарил администрацию лагерей за прекрасные условия детского отдыха.

Также глава ЗакСа отметил, что необходимо сделать все, чтобы у детей были лучшие спортивные и игровые площадки, а также безопасность на высшем уровне. Макаров отметил, что в 2019 году будет организован отдых более 160 тысяч петербургских детей. На эти цели в бюджете предусмотрено около 2,4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Невском проспекте опять хотят установить забор
В Петербурге умер художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев
«Комсомолка» разыскивает раскрепощенную девушку, поразившую пассажиров петербургского метро своими танцами
Не доехали на свадьбу: По дороге в Пушкин сгорел заказной автобус
На проспекте Народного Ополчения горят павильоны с автотоварами
59-летний житель Луги после ссоры застрелил молодого собутыльника
Камеры видеонаблюдения установят на избирательных участках в Петербурге
Петербуржцы бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с запертыми внутри кошками
В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской
В Петербурге будут строже следить за грязными грузовиками со строек
У жителя Вырицы изъяли несколько винтовок, 100 патронов и килограмм наркотиков
Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты
За полгода 2019 года 87 человек погибли под колесами поезда на территории ОЖД
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно
Пенсионера подозревают в изнасиловании 11-летней девочки на даче в Ленобласти
Две «медсестры» измерили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублей
Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым