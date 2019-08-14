Не доехали на свадьбу: По дороге в Пушкин сгорел заказной автобус

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-14T16:12:26+03:00

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Совсем не тем, чем ожидалось, закончилась поездка на свадьбу для ее гостей. Автобус, везший людей на праздничное мероприятие в Пушкин, вспыхнула по дороге. Огонь, начавшийся в моторном отсеке сзади, быстро охватил всю машину.

- Горит автобус на Витебском проспекте не доезжая Пушкина, - сообщали очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Остановившиеся автомобилисты думали было помочь, но пламя было слишком сильным, чтобы просто подойти к автобусу, а не то, чтобы погасить его при помощи маленьких огнетушителей.

Свидетели происшествия вызвали пожарных, которые приехали в считанные минуты, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы от автобуса остался лишь обгоревший каркас.

По счастью, никто из пассажиров, а также шофер не пострадали. Хуже всего теперь придется владельцу автобуса. Если у него не было страховки на этот случай, потери будут исчисляться несколькими миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU