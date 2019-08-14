2019-08-14T16:12:26+03:00
Происшествия

Не доехали на свадьбу: По дороге в Пушкин сгорел заказной автобус

Пламя полностью уничтожило пассажирскую машину
Петр КИБЕР
Поделиться:
По дороге в Пушкин сгорел автобус. Фото: vk.com/spb_todayПо дороге в Пушкин сгорел автобус. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Совсем не тем, чем ожидалось, закончилась поездка на свадьбу для ее гостей. Автобус, везший людей на праздничное мероприятие в Пушкин, вспыхнула по дороге. Огонь, начавшийся в моторном отсеке сзади, быстро охватил всю машину.

- Горит автобус на Витебском проспекте не доезжая Пушкина, - сообщали очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Остановившиеся автомобилисты думали было помочь, но пламя было слишком сильным, чтобы просто подойти к автобусу, а не то, чтобы погасить его при помощи маленьких огнетушителей.

Свидетели происшествия вызвали пожарных, которые приехали в считанные минуты, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы от автобуса остался лишь обгоревший каркас.

По счастью, никто из пассажиров, а также шофер не пострадали. Хуже всего теперь придется владельцу автобуса. Если у него не было страховки на этот случай, потери будут исчисляться несколькими миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Невском проспекте опять хотят установить забор
В Петербурге умер художественный руководитель кукольного «Театра сказки» Игорь Игнатьев
«Комсомолка» разыскивает раскрепощенную девушку, поразившую пассажиров петербургского метро своими танцами
Около 2,4 миллиардов рублей из бюджета Петербурга потратят на отдых детей в лагерях
На проспекте Народного Ополчения горят павильоны с автотоварами
59-летний житель Луги после ссоры застрелил молодого собутыльника
Камеры видеонаблюдения установят на избирательных участках в Петербурге
Петербуржцы бьют тревогу из-за брошенного автомобиля с запертыми внутри кошками
В Приморском районе появился памятник Фаине Раневской
В Петербурге будут строже следить за грязными грузовиками со строек
У жителя Вырицы изъяли несколько винтовок, 100 патронов и килограмм наркотиков
Петербургские археологи передали хакасскому музею скифские артефакты
За полгода 2019 года 87 человек погибли под колесами поезда на территории ОЖД
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП под Тосно
Пенсионера подозревают в изнасиловании 11-летней девочки на даче в Ленобласти
Две «медсестры» измерили давление петербургской пенсионерке за 1,6 миллиона рублей
Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым