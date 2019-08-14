2019-08-14T16:15:06+03:00
Общество

«Комсомолка» разыскивает раскрепощенную девушку, поразившую пассажиров петербургского метро своими танцами

«КП» - Петербург хочет узнать трек, под который ноги петербурженки сами пошли в пляс [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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"Комсомолка" ищет самую зажигательную танцовщицу Петербурга"Комсомолка" ищет самую зажигательную танцовщицу ПетербургаФото: скрин с видео
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Жительница Петербурга буквально взорвала интернет своими зажигательными танцами. В минувшее воскресенье в сети появилось видео, на котором девушка в больших наушниках и оранжевом палантине, накинутом на плечи, самозабвенно исполняет па в стиле Майкла Джексона прямо в вагоне поезда петербургского метрополитена. Активные движения, пластика и раскрепощенность петербурженки настолько понравились людям, что публикация на сайте «КП-Петербург» про нее мало кого оставила равнодушным. Всем стало сразу же интересно, что за вдохновляющая музыка играет у девушки в наушниках. Предположения разнились от песенки крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» до Петрова Арсена «Кайфуем».

- На самом деле это круто, человек просто делает что хочет. Никто не имеет права оскорблять и осуждать его. Может, вы и сами хотите что-то сделать, но порой стесняетесь, но вот человек просто танцует для себя, а попробуйте вы также сделать, - отметил один из читателей «КП».

«Комсомолка» разыскивает великолепную танцовщицу, которую запечатлели на видео вечером 8 августа, для того, чтобы выяснить волнующий всех вопрос про музыку, от которой ноги сами идут в пляс.

Девушка устроила раскрепощенные танцы в метро Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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