Бизнес-центр на Малом проспекте Васильевского острова тушат по повышенному номеру сложности

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-14T18:29:10+03:00

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14 августа в Петербурге можно мело называть днем пожаров. Кроме небольших ЧП, в городе произошло и несколько крупных возгораний. Днем полыхали торговые ряды на проспекте Народного Ополчения, потом по дороге в Пушкин сгорел свадебный автобус, а в пять вечера загорелась крыша бизнес-центра на Васильевском острове.

- В 17:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Малый проспект, дом 58. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 17:06, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Уже через шесть минут, из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС. К этому моменту в бизнес-центре «Ленинград» полыхали чердак и крыша. Из здания срочно эвакуировали 550 человек персонала и арендаторов.

В 17:23 ранг пожара повышен до номера 2. В 17:52 ранг пожара повышен до третьего уровня. По состоянию на 18:00 площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, на месте ЧП работают 33 единицы техники и 135 человек личного состава. Движение по Малому проспекту в районе бизнес-центра «Ленинград» перекрыто.

На Васильевском острове горит бизнес-центр. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ИСТОЧНИК KP.RU