Мужа, зарезавшего жену из-за долгов по кредитам, отправили под арест

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-14T19:02:47+03:00

Трагедия произошла 12 августа в одном из домов на улице Вадима Шефнера

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Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, который в порыве ссоры зарезал собственную жену. Трагедия произошла 12 августа в одной из новостроек на улице Вадима Шефнера, где пара снимала квартиру.

- По данным следствия, в ходе внезапно возникшей ссоры со своей супругой, обвиняемый нанес последней не менее 9 ударов ножом в область живота и грудной клетки, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Известно, что погибшей оказалась 28-летняя уроженка Ставропольского края. Ее супруг также приезжий. 26-летний мужчина перебрался в Петербург из Пскова. Он работал менеждером в магазине, а она - руководителем отдела контроля качества в одной из коммерческих фирм.

Причиной ссоры стали многочисленные кредиты, на выплаты по которым у пары не хватало денег. Поскандалив очередной раз, муж схватился за нож...

В отношении мужчины заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU