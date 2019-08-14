Таксист и «тип в кепке» устроили драку посреди улицы Салова

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-14T19:21:28+03:00

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Очередной признак «культурной столицы» могли видеть жители Купчино, а также водители, проезжавшие по улице Салова вечером 14 августа. Здесь, прямо посреди дороги, в схватку вступили водитель такси и неизвестный мужчина.

- На Салова по правилам уличного миксфайта зарубились таксист и тип, который непонятно чего хотел, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, красочного боя не получилось. Погрозив друг-другу кулаками, попинав оппонента, противники с проклятьями разошлись по сторонам. Один сел за руль такси и, дав по газам, со свистом резины умчался вдаль. Второй, потрясая телефоном, бросился было вдогонку, но понял всю тщетность задуманного и уныло побрел по дороге.

В чем заключались претензии шофера и «типа» в элегантной кепке, так и осталось неизвестным.

А пользователи соцсетей так и не смогли определить стиль бойцов.

- Странный стиль ведения боя у таксиста... Не припомню, может это бразильское джиу-джитсу. Забавный миксфайт, - подытожили ироничные горожане.

На улице Салова подрались таксист и "тип в кепке". Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU