Три автобуса во Фрунзенском районе изменят маршрут на выходные

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-14T20:03:49+03:00

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Маршруты № 54, 56 и 57 во Фрунзенском районе Петербурга в ближайшие выходные, 17 и 18 августа, изменят маршрут движения. Из-за работ на участке Бухарестской улицы - от проспекта Славы до улицы Дмитрова - автобусам придется немного сменить привычный путь. Об этом предупреждают в Комитете по транспорту.

Автобус №54 проследует от конечной остановки «Малая Балканская улица» по действующей трассе до улицы Будапештской. Затем пройдет по самой Будапештской, проспекту Славы и далее по привычному пути до улицы Кирочной.

Маршрут №56 от Малой Балканской улицы по действующей трассе поедет до Бухарестской улицы, далее - по Бухарестской, улице Димитрова, Будапештской, проспекту Славы. И затем по обычному маршруту - до станции метро «Ломоносовская».

Автобус №57: от конечной «Малая Балканская улица» маршрут проследует до Бухарестской улицы без изменений. Затем пройдет по Бухарестской, Димитрова, Будапештской, проспекту Славы и далее по действующей трассе до улицы Боровой.

ИСТОЧНИК KP.RU