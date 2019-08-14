Три автобуса во Фрунзенском районе изменят маршрут на выходные
Маршруты № 54, 56 и 57 во Фрунзенском районе Петербурга в ближайшие выходные, 17 и 18 августа, изменят маршрут движения. Из-за работ на участке Бухарестской улицы - от проспекта Славы до улицы Дмитрова - автобусам придется немного сменить привычный путь. Об этом предупреждают в Комитете по транспорту.
Автобус №54 проследует от конечной остановки «Малая Балканская улица» по действующей трассе до улицы Будапештской. Затем пройдет по самой Будапештской, проспекту Славы и далее по привычному пути до улицы Кирочной.
Маршрут №56 от Малой Балканской улицы по действующей трассе поедет до Бухарестской улицы, далее - по Бухарестской, улице Димитрова, Будапештской, проспекту Славы. И затем по обычному маршруту - до станции метро «Ломоносовская».
Автобус №57: от конечной «Малая Балканская улица» маршрут проследует до Бухарестской улицы без изменений. Затем пройдет по Бухарестской, Димитрова, Будапештской, проспекту Славы и далее по действующей трассе до улицы Боровой.
ИСТОЧНИК KP.RU