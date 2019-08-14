Сточные воды в Петербурге будут очищать ультрафиолетом
Обеззараживать сточные воды в Северной столице на Юго-Западных очистных сооружениях будут ультрафиолетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал». Модернизация станции намечена на конец сентября. Существующую систему обновят. И это поможет сэкономить потребление энергии и повысить мощность работы самой установки.
- Лампы будут «самостоятельно» снижать или повышать мощность излучения в зависимости от объемов поступающих на обеззараживание очищенных сточных вод. Это позволит существенно уменьшить потребление электроэнергии, - отметили в пресс-службе «Водоканала».
Электрооборудование оснастят дополнительными системами, которые будут работать автоматически – будут регулировать мощность ламп с ультрафиолетом и подстраиваться под объемы поступающих сточных вод.
ИСТОЧНИК KP.RU