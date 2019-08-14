2019-08-14T21:45:54+03:00
Общество

Сточные воды в Петербурге будут очищать ультрафиолетом

Такой способ будет экономнее и эффективнее
Евгения МОСКВИНА
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Обеззараживать сточные воды в Петербурге будут ультрафиолетом. Фото: vodokanal.spb.ruОбеззараживать сточные воды в Петербурге будут ультрафиолетом. Фото: vodokanal.spb.ru
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Обеззараживать сточные воды в Северной столице на Юго-Западных очистных сооружениях будут ультрафиолетом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал». Модернизация станции намечена на конец сентября. Существующую систему обновят. И это поможет сэкономить потребление энергии и повысить мощность работы самой установки.

- Лампы будут «самостоятельно» снижать или повышать мощность излучения в зависимости от объемов поступающих на обеззараживание очищенных сточных вод. Это позволит существенно уменьшить потребление электроэнергии, - отметили в пресс-службе «Водоканала».

Электрооборудование оснастят дополнительными системами, которые будут работать автоматически – будут регулировать мощность ламп с ультрафиолетом и подстраиваться под объемы поступающих сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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