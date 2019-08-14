2019-08-14T23:12:24+03:00
Общество

До садоводства «Волхонское» продлят автобус №377 из Пушкина

Конечная остановка добавится в маршруте с 15 августа
Евгения МОСКВИНА
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Автобус 377 продлят до садоводства "Волхонское". Фото: gov.spb.ruАвтобус 377 продлят до садоводства "Волхонское". Фото: gov.spb.ru
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Лето – период дачного отдыха. Но зачастую добраться до своего «тихого уголка» жителям больших городов непросто. Тех петербуржцев, у кого дача находится в садоводстве «Волхонское», добираться до нее станет проще. Уже с четверга, 15 августа, автобус из Пушкинского района довезет их прямо до нужного места. Маршрут №377 продлят до садоводства. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

- С 15 августа 2019 года, в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Пушкинского района, продлевается трасса автобусного маршрута № 377 в посёлке Александровская до остановки «Садоводство «Волхонское», - отметили в Комитете.

Так, автобус под номером 377 сохранит свой привычной маршрут - от Железнодорожной улице в Пушкине до Привокзальной плоащади, затем до Ленинградской улицы, Школьной улицы, улицы Генерала Хазова, Петербургского, а затем Кузьминского шоссе. И после остановок на Волхонском шоссе и железнодорожной станции Александровская, проследует до садоводства «Волхонское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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