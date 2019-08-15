2019-08-15T00:06:15+03:00
Общество

Эскиз памятника Даниилу Гранину снова отправили на доработку

Авторам необходимо вписать монумент в окружающее пространство
Евгения МОСКВИНА
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Так эскиз выглядел первоначально. Фото: granin.histrf.ruТак эскиз выглядел первоначально. Фото: granin.histrf.ru
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В среду, 14 августа, в Петербурге на Градостроительном совете вновь рассмотрели эскиз памятника Даниилу Гранину. В прошлый раз профессиональное сообщество осталось недовольно некоторыми деталями и отправило проект на доработку. В частности, его авторам - скульптору Евгению Буркову и архитектору Нестору Энгельке - нужно было уменьшить гранитный постамент, продумать шрифт с именем писателя. А также предложить, как включить памятник в окружающее пространство.

К слову, место для монумента уже утверждено. Памятник должен появиться на Дальневосточном проспекте, где создан культурный центр с библиотекой имени Даниила Гранина.

Однако на этой неделе проект вновь отправили на доработку. Эксперты сошлись во мнении, что шрифт все еще не соответствует монументу. И хотя авторы предложили также создать своеобразную нишу из зелени за памятником и проложить пешеходные дорожки от расположенных рядом новостроек, фонари у монумента не пришлись по вкусу Градсовету. Ряд замечаний предстоит еще раз исправить. Затем проект рассмотрят в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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