В Ленобласти пьяный гонщик на Dodge сбил двух женщин с грудными детьми в колясках

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-15T09:01:56+03:00

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Под Лугой в Ленинградской области произошло ДТП. Вечером в среду, 14 августа, гонщик на Dodge , лишенный прав, ехал по поселочной дороге и сбил двух женщин с колясками, в которых находились младенцы. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Коляски разлетелись в стороныФото: СОЦСЕТИ

- Авария произошла в 18:20 на улице Совхозная в поселке Серебрянский Ленинградской области. Водитель на автомобиле Dodge ехал по дороге и сбил двух женщин с колясками: 38-ми и 59-ти лет, шедших по обочине в попутном направлении, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Последствия аварии выглядели страшно: коляски разлетелись в разные стороны, пробив лобовое стекло автомобиля, водитель, выбравшись из машины, остался лежать на земле. Возможно, у него сломана рука.

Водитель Dodge тоже пострадалФото: СОЦСЕТИ

Обеих женщин и 5-месячного и 11-месячного малышей госпитализировали в ближайшую больницу. Благо, после такой страшной аварии, все выжили, и состояние всех четверых оценивается как – средней тяжести. Отмечается, что у младенцев ушибы волосистой части головы, а вот сотрясение мозга под вопросом.

В соцсетях пишут, что в момент ДТП водитель не имел права управления, так как лишен удостоверения. Также он четыре раза привлекался к уголовной ответственности, из них, якобы, две тяжкие. На опубликованном видео, мужчина, по всей видимости водитель, лежит на земле. Очевидцы на фоне говорят о том, что он сидел за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU